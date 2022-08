Intervention incendie sur le terrain de la nouvelle école à Rivière-du-Loup 

Une équipe de pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) est intervenue sur le terrain de la nouvelle école, à l’extrémité ouest de la rue Alice-Savard, ce vendredi 5 aout. Un début d'incendie y faisait rage, peu après 16 h.

À l’arrivée des sapeurs, plusieurs cordes de bois étaient en feu. Leur travail rapide a permis d’éviter une propagation à la forêt à proximité. Ils se sont ensuite assuré qu’il n’y ait aucun risque pour la suite.

Au moment d’écrire ces lignes, la cause de l’incendie demeurait un mystère. Aucun produit combustible n’y a été trouvé. Personne n’a été vu sur place non plus.

En fin d’après-midi, au moment où les services d’urgence ont été alertés par un résident du secteur, une forte odeur de brulé était perceptible dans le secteur, ainsi que sur la rue Beaubien. Une colonne de fumée était aussi visible d’un peu partout dans le quartier Saint-Patrice et le parc Cartier.