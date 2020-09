Saisie de cannabis illégal à Saint-Antonin: deux arrestations

Une perquisition en matière de stupéfiants effectuée le 10 septembre dans une résidence de la rue Dupont à Saint-Antonin a mené à l'arrestation d'un homme de 33 ans et une femme de 28 ans en lien avec de la production et du trafic de cannabis, confirme la Sûreté du Québec.

Munis de grands sacs à poubelle noirs, les policiers de la SQ ont saisi une dizaine de plants de cannabis plantés dans la cour arrière clôturée de la maison unifamiliale. À la suite de l'obtention d'un mandat de perquisition destiné à fouiller l'intérieur de la résidence, plus de 620 grammes de cannabis sous différentes formes ont été trouvés, ainsi que plus de 22 000 $ en argent. La SQ a aussi saisi des téléphones cellulaires en lien avec les infractions criminelles présumées et du matériel pouvant servir au trafic et à la production de cannabis.

L'homme a été libéré sous promesse de comparaitre, alors que la femme a été libérée par sommation. Ils devront tous les deux se présenter au palais de justice à une date ultérieure pour la suite des procédures judiciaires.

À noter que selon la Loi encadrant le cannabis du gouvernement du Québec, dans une résidence privée, il est interdit de posséder plus de 150 grammes au total de cannabis séché ou son équivalent, peu importe le nombre de personnes âgées de plus de 21 ans qui y habitant.

La Loi sur le cannabis du Canada permet la culture d'un maximum de quatre plants de cannabis à partir de graines ou de semis de source autorisée. Au Québec, il est interdit de cultiver des plants de cannabis à des fins personnelles, mais la Cour supérieure a invalidé cette partie de la loi québécoise. La question est par ailleurs toujours en litige, la province du Québec ayant décidé de porter ce jugement en appel.

