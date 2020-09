Un cycliste mortellement happé à L'Isle-Verte

Un cycliste a été heurté à mort par une camionnette le jeudi 10 septembre à L'Isle-Verte. Selon la Sûreté du Québec, l'accident est survenu sur la route du Coteau des Érables vers 20 h 20.

«Le conducteur de la camionnette et le cycliste circulaient en direction nord. Le conducteur aurait été ébloui par un véhicule arrivant en sens inverse et n'aurait pas vu le cycliste et n'a pu l'éviter», raconte le sergent Louis-Philippe Bibeau.

Le cycliste a été grièvement blessé, des manœuvres ont été rapidement entreprises, mais son décès a été constaté sur place. La passagère de la camionnette a subi un choc nerveux.

La victime est un homme âgé de plus de 50 ans. Au moment d'écrire ces lignes, la Sûreté du Québec n'avait pu déterminer l'identité et l'âge exact du cycliste.