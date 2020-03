Tentatives de fraude téléphonique liées à la COVID-19

Décidément, les fraudeurs sans scrupule ont mis très peu de temps à s’approprier le coronavirus (COVID-19) pour commettre leurs larcins.

À deux reprises, cet après-midi, une résidente de Rivière-du-Loup a été appelée «afin qu’elle fasse désinfecter son appartement à la suite d’une recommandation de son médecin». Une absurdité qu’elle n’a heureusement pas crue et qu’elle souhaite maintenant dénoncer.

Les deux coups de fil ont été reçus en début d’après-midi, à moins de quinze minutes d’intervalle. Ils proviendraient des États-Unis, mais leur origine exacte (possiblement l’Arizona et la Virginie) reste incertaine.

«La première fois, la personne ne parlait pas très bien français et elle insistait que je fasse désinfecter mon appartement. Quand j’ai demandé le nom du médecin qui le recommandait, on a raccroché», raconte Christiane Tremblay.

Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. «Encore une fois, on m’a raconté une histoire. Cette fois, j’ai été moins patiente et j’ai raccroché plus rapidement», poursuit-elle.

L’objectif des fraudeurs est inconnu. Souhaitaient-ils un virement d’argent pour les services «à venir» à l’appartement? Espéraient-ils obtenir autre chose? Difficile à dire, mais peu importe, Mme Tremblay souhaite informer les gens afin qu’ils puissent rester vigilants.

«Des personnes mal intentionnées essaient de profiter de la situation actuelle, c’est grave», lance la dame.

Lundi après-midi, au moins une autre personne de la région a reçu une offre similaire. On lui proposait de venir à la maison lui faire passer un test pour confirmer qu’elle n’avait pas contracté la maladie.

La Sûreté du Québec indique que si une situation semblable vous arrive, que la tentative de fraude soit faite par téléphone, par message texte ou par courriel, il faut la dénoncer «le plus rapidement possible» au Centre d’appel antifraude du Canada en contactant le 1 888 495-8501.