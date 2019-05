Disparition de David Mailloux: l'aide du public demandée

Plus d'un mois après sa disparition, la Sûreté du Québec sollicite toujours l'aide du public afin de retrouver David Mailloux, 27 ans, de Rivière-du-Loup.



Rappelons que l’homme a été aperçu pour la dernière fois le 21 avril dernier alors qu’il quittait à pied une résidence du rang St-Adolphe à St-Alexandre-de-Kamouraska. Ce dernier ne possède pas de voiture et il pourrait se trouver n’importe où au Québec ou ailleurs.



Le jour de sa disparition, il aurait fait appel à un taxi avec l’intention de se rendre possiblement dans la région d’Ottawa sinon vers l’état du Maine. N’ayant pas l’argent nécessaire pour payer sa course, il serait reparti à pied dans le village de St-Alexandre-de-kamouraska dans le secteur de l’intersection des routes 289 et de l’autoroute 20.

David Mailloux est un individu aux prises avec certains problèmes de santé qui font qu’il pourrait être désorganisé, c’est la raison pour laquelle ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.



Description



Taille:1,75m (5 pi 10 po)

Poids: 68 kg (150 lb)

Cheveux: Bruns longs

Yeux: Bruns

Autre trait physique : portait une petite barbe et moustache de couleur bruns.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un manteau de marque « North Face » noir, chandail à capuchon noir, espadrille « New Balance » de couleur beige, jeans délavés bleus.



Toute personne qui apercevrait David Mailloux est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.