Deux arrestations au Témiscouata en moins de 24 heures

Deux individus ont été arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Témiscouata lors de deux interventions distinctes pour des infractions au Code de la sécurité routière au cours des dernières heures. Le premier pour possession d'une arme alors qu'il lui en était interdit et pour possession de cocaïne , le second pour les facultés affaiblies et agression armée.

C'est dans la soirée du 15 novembre que les patrouilleurs ont intercepté un premier véhicule pour une infraction au code de la sécurité routière sur la rue Principale à Pohénégamook. «Lorsque les policiers ont abordé le conducteur, ils ont constaté la présence d’une arme longue dans l’habitacle», souligne la sergente Hélène Nepton.

Une enquête plus approfondie a mené à l'arrestation du conducteur pour possession d’armes en contravention d’une ordonnance, bris de condition, possession de cocaïne et possession d’une arme prohibée (arme blanche). L'homme de 41 ans a été gardé détenu et comparaitra aujourd’hui au Palais de justice de Rivière-du-Loup.

Tôt dans la nuit de vendredi, un le conducteur d'une camionnette a été intercepté au kilomètre 58 de la route 185 à la hauteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata pour excès de vitesse. «Lors de l’interception, le conducteur a effectué une manœuvre de recul alors que les policiers se trouvaient derrière le véhicule. Ils n’ont pas été blessés», souligne par voie de communiqué la relationniste de la SQ.

Après enquête, le conducteur a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, conduite dangereuse et agression armée. Le suspect, est un homme de 42 ans de Saint-Louis, il dépassait du double le taux d’alcool permis par la loi.