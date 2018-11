SEBKA : un homme se blesse en pratiquant l'escalade

Les pompiers du Service de sécurité incendie KamEst ont aidé une équipe de paramédics à porter secours à un homme d’une vingtaine d’années qui a chuté dans la paroi d’escalade de la Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) de Saint-André-de-Kamouraska, dimanche vers 16 h.

La victime se serait blessée assez gravement, mais on ne craint pas pour sa vie. Les premières informations indiquent en effet qu'elle aurait notamment subi des fractures aux chevilles et au bassin.

«À l’arrivée des pompiers, l’individu était conscient et il avait déjà été pris en charge par d’autres personnes qui pratiquaient l’escalade. Ils ont ensuite pris le relais et ont suivi les étapes afin de la ramener sain et sauf», a raconté le capitaine Richard Laplante.

Plusieurs sapeurs ont participé à l’opération en se relayant continuellement. Une partie du chemin, parfois loin d’être en idéale condition pour ce type d'opération, doit être fait à pieds en transportant la planche dorsale à main. Les valeureux atteignent ensuite le traineau d’évacuation.

Vers 18 h, l’opération était toujours en cours.

Davantage de détails suivront…