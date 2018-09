Une cycliste heurtée par une voiture à Saint-Épiphane

Une cycliste d'une cinquantaine d'années a été blessée gravement à la tête après avoir été heurtée par une automobile sur la route 291 à Saint-Épiphane, près du 3e rang vers midi le 31 juillet.

Selon la Sûreté du Québec, on ne craindrait toutefois pas pour sa vie. «La cycliste circulait en bordure de la route 291, dans une zone de 90 km/h. Une voiture a passé trop près d'elle et l'a heurtée avec son miroir latéral droit, entrainant sa chute», explique le sergent Claude Doiron de la SQ.

Le corps policier souligne qu'aucun élément criminel ou de négligence n'est en cause. La victime a été transportée par les ambulanciers vers le centre hospitalier. L’enquête policière se poursuit et l’automobiliste pourrait se voir émettre un constat d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière pour ne pas avoir respecté la distance nécessaire minimale de 1,5 m avec la cycliste dans une zone de plus de 50 km/h.