Dose de rappel additionnelle d'un vaccin contre la COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population que le Comité en immunisation du Québec recommande une dose de rappel avec un vaccin bivalent aux personnes suivantes qui n’ont pas eu la COVID-19 et dont la dernière dose a été administrée depuis au moins 6 mois, quel que soit le produit préalablement utilisé.

Les personnes ciblées sont :

- Les personnes résidant en CHSLD, en RPA ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables;

- Les personnes âgées de 60 ans et plus;

- Les personnes âgées de 5 ans et plus immunodéprimées ou dialysées, ou considérées comme à risque élevé de complications (même si elles ont déjà eu la COVID-19);

- Les travailleurs de la santé;

- Les femmes enceintes;

- Les adultes vivant en région éloignée et isolée

Cette dose de rappel avec un vaccin bivalent peut tout de même être administrée aux personnes âgées de 5 à 59 ans en bonne santé qui souhaitent la recevoir, qu’elles aient ou non déjà eu la COVID-19. L’intervalle d’au moins 6 mois après la dernière dose reçue, ou après avoir fait la COVID-19, doit cependant être respecté.

Pour les personnes qui n’ont pas terminé leur vaccination primaire, il est toujours possible de recevoir ces doses dans un de nos huit centres de vaccination localisés dans les MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, des Basques, de Rimouski-Neigette, de la Mitis, de la Matapédia et de la Matanie.

Le CISSS tient à vous rappeler que le nombre de doses recommandé varie selon l’âge, les antécédents médicaux et l’état de santé de chaque personne. Votre calendrier vaccinal sera évalué lors de votre visite dans l'une des cliniques de vaccination contre la COVID-19. La prise de rendez-vous peut se faire via Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Il est également possible de se présenter sans rendez-vous pendant les heures d’ouverture. L’horaire de nos cliniques est disponible sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent.