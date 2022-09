3 600 doses de vaccin bivalent Spikevax de Moderna au Bas-Saint-Laurent 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a annoncé que le vaccin bivalent Spikevax de Moderna sera disponible dans les sites de vaccination de la région dès le samedi 10 septembre, grâce à un premier arrivage de 3600 doses, ce jeudi 8 septembre.

Offert en dose de rappel uniquement, ce vaccin sera offert aux personnes âgées de 30 ans et plus, sur rendez-vous seulement, via le site Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Les personnes âgées de 29 ans et moins continueront de recevoir le vaccin Pfizer comme dose de rappel en sans rendez-vous, selon la capacité d’accueil des sites de vaccination. Une personne âgée entre 18 ans et 29 ans qui souhaite recevoir le vaccin bivalent en dose de rappel pourrait le recevoir à la suite d’un consentement éclairé.

Veuillez noter que le CISSS du Bas-Saint-Laurent recevra progressivement les arrivages de ce nouveau vaccin, ce qui explique le nombre limité de rendez-vous disponibles dans les sites de vaccination pour la période du 10 au 15 septembre inclusivement. En conséquence, le nombre de rendez-vous augmentera graduellement avec l’arrivée de doses plus importantes à compter du 16 septembre.