La campagne de vaccination de rappel contre la COVID-19 se déploiera à la mi-aout

Dès le 15 aout, une nouvelle dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 sera offerte aux personnes des clientèles prioritaires résidant en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et en résidence privée pour ainés, a indiqué le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Luc Boileau.

Ces groupes, comme par le passé, n’auront pas besoin de prendre un rendez-vous afin d’être vaccinés. L’accès à cette nouvelle dose sera élargi graduellement aux groupes plus à risque de la population générale, débutant pas les personnes de 80 ans et plus et celles atteintes de maladies chroniques. Les travailleurs de la santé font aussi partie des groupes prioritaires pour recevoir cette dose de rappel.

Le Dr Boileau a ajouté que l’immunité acquise avec les vaccins contre la COVID-19 baisse avec le temps, mais qu’ils continuent de protéger contre la forme grave de la maladie. Le directeur national de la santé publique recommande une autre dose de rappel aux citoyens ayant été vaccinés il y a cinq mois ou plus.

L’ouverture de la prise de rendez-vous aura lieu au cours des prochaines semaine sur la plateforme Clic Santé. Pour l’instant, le Dr Boileau ne prévoit pas le retour des mesures obligatoires afin de lutter contre la propagation de la COVID-19, puisque les motifs épidémiologiques ne sont pas rencontrés. Il n’exclut toutefois pas une hausse du nombre de cas à l’automne en lien avec la rentrée scolaire et la reprise des activités intérieures.