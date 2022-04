Relocalisation du centre de dépistage de la COVID-19 du Kamouraska

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que le centre de dépistage de la COVID-19 de la MRC de Kamouraska est maintenant situé au 956, 12e avenue Dallaire à La Pocatière.

Le centre de dépistage de La Pocatière est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h. Précisons que les tests réalisés en clinique de dépistage sont désormais réservés à certaines clientèles plus prioritaires. Il est aussi important de rappeler que la prise de rendez-vous est toujours obligatoire via le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545.

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent.

Avec un budget global de près de 900M$, le CISSS emploie quelque 9000 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.