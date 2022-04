Plus de 22 000 personnes ont déjà reçu une deuxième dose de rappel

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que plus de 22 000 personnes se sont déjà prévalues de la deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19.

Rappelons que la deuxième dose de rappel est accessible aux personnes de 60 ans et plus et aux personnes immunodéprimées de 12 ans et plus. Le Comité d’immunisation du Québec (CIQ) recommande la deuxième dose de rappel pour certaines personnes plus vulnérables afin d’augmenter leur immunité face au virus de la COVID-19.

La prise de rendez-vous est obligatoire afin de recevoir la deuxième dose de rappel, soit via Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Rappelons que l’intervalle recommandé entre la première et la deuxième dose de rappel est de 5 mois ou plus et l’intervalle minimal est de 3 mois.

Par ailleurs, la tournée des quelques 150 résidences privées pour aînés (RPA) et ressources intermédiaires (RI) du Bas-Saint-Laurent va se terminer la semaine prochaine. Plus de 3900 résidents de ces milieux de vie ont reçu la deuxième dose de rappel depuis le début du mois d’avril. La vaccination dans les 13 CHSLD de la région a eu lieu, elle, au début du mois.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient enfin à rappeler qu’il est toujours possible de recevoir les doses 1, 2, 3 (avec ou sans rendez-vous) ou 4 (deuxième dose de rappel, sur rendez-vous) dans nos sites réguliers de vaccination des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, de Rimouski-Neigette, de la Mitis et de la Matanie et grâce au Vacc-I-Express pour les MRC de la Matapédia et des Basques. Les horaires complets pour chaque MRC sont disponibles sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent.