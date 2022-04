COVID-19: trois décès supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de décès est en constant hausse au Bas-Saint-Laurent depuis le début de l'année et le bilan ne cesse de s'alourdir depuis les derniers jours. Encore aujourd'hui, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent rapporte trois nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sur son territoire dans les 24 dernières heures, portant le total à 137 morts depuis mars 2020 et le 10e depuis samedi dernier.

Actuellement, 59 (-6) personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées, dont un aux soins intensifs (-1). Le CISSS n'a divulgué aucune information quant au profil des victimes, notamment l'âge et s'ils présentaient des facteurs aggravants.

Le CISSS confirme aussi que 129 nouveaux cas ont été identifiés au cours des 24 dernières heures, portant le bilan total à 18 733 cas cas, dont 1 436 sont actifs. Le nombre de personnes rétablies s’élève à 17 160.

Rappelons que ces chiffres doivent être relativisés puisqu'ils se situent en deçà de la réalité, l’accès aux tests de dépistage PCR est limité. 519 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

À noter qu'en raison du congé Pascal, ce bilan fera relâche le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril 2022, tout comme l'INSPQ.

Cas par MRC