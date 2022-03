Deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 pour certaines clientèles

Afin d’augmenter l’immunité face au virus de la COVID-19 et en réaction à l’émergence du nouveau variant BA2, le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population qu’une dose additionnelle de rappel d’un vaccin est maintenant recommandée par le Comité d’immunisation du Québec (CIQ), et ce, pour certaines personnes plus vulnérables.

Ainsi, les personnes de 80 ans et plus vivant dans leur domicile de même que les personnes immunodéprimées de 12 ans et plus pourront prendre rendez-vous à compter du 29 mars afin d’obtenir une deuxième dose de rappel dans nos cliniques de vaccination. Ces deux groupes représentent plus de 10 000 personnes au Bas-Saint-Laurent. Les rendez-vous seront possibles via Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Par ailleurs, des cliniques mobiles de vaccination se tiendront dans les 13 CHSLD du Bas-Saint-Laurent et dans près de 150 résidences privées pour personnes âgées (RPA) et ressources intermédiaires (RI), et ce, du 4 au 25 avril. Ces milieux de vie comptent près de 6000 résidents.

Mentionnons enfin que l’intervalle recommandé entre la première et la deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 est de 5 à 6 mois ou plus et l’intervalle minimal est de 3 mois.