Bilan positif pour la «Tournée Express» du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent se réjouit du succès de la «Tournée Express» qui a officiellement pris fin en début de semaine. Durant la période du 14 février au 15 mars, plus d’une centaine d’activités de vaccination ont été organisées dans des municipalités, établissements d’enseignement et entreprises de la région.

L’objectif de la «Tournée Express» était de rendre la vaccination contre la COVID-19 encore plus accessible à tous les citoyens de la région et c’est mission réussie.

Au total, les cliniques mobiles de vaccination ont permis l’administration de 757 doses de vaccins, soit 725 doses pour des adultes et 32 doses pour des enfants de 5 à 11 ans. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à nouveau à remercier les municipalités, établissements d’enseignement et entreprises de la région qui ont rendu possible la «Tournée Express».

VACCINATION

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit au Bas-Saint-Laurent alors que 1 000 doses en moyenne sont administrées par semaine. De ce nombre, on compte en moyenne 20 premières doses.

Plus de 116 000 personnes de la région ont reçu une dose 3 à ce jour, soit 72 % des 12 ans et plus. Quant à la dose 2, elle a été administrée à 174 579 personnes de 5 ans et plus, soit une couverture vaccinale de 92%. Mentionnons enfin que 72 % des enfants de 5-11 ans ont reçu la dose 1 et 48 % la dose 2.