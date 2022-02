Le passeport vaccinal sera suspendu le 14 mars

Le gouvernement du Québec a annoncé le 15 février que le passeport vaccinal sera retiré graduellement au cours des prochaines semaines. La première restriction tombera dès demain. Il ne sera plus requis dans les commerces de plus de 1 500 mètres carrés, ou encore pour accéder aux succursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis.

Une deuxième étape d’allègements liés à cet outil sera franchie le 21 février. Le passeport vaccinal ne sera plus requis dans les lieux de culte ou pour assister à des funérailles.

Le passeport vaccinal sera retiré dans l'ensemble des lieux au Québec le 14 mars, incluant les résidences privées pour ainés, les CHSLD et les ressources intermédiaires, a confirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Ce dernier indique qu’il s’agit d’un pas de plus vers un retour à la normale. Cette nouvelle concorde également avec l’arrivée de plus en plus importante de l’antiviral Paxlovid, qui donne des moyens de guérir les personnes plus à risque et de protéger le système de santé.

«L’utilité du passeport vaccinal est de moins en moins nécessaire dans le contexte actuel», a-t-il indiqué. Cet outil est en vigueur depuis le 1er septembre 2021. M. Dubé ajoute que l’instauration du passeport vaccinal a incité près de 600 000 personnes qui n’étaient pas vaccinées à se prévaloir d’une dose de vaccin contre la COVID-19.

Selon la santé publique, environ 25 % de la population aurait contracté le variant Omicron au cours des derniers mois. Cette donnée combinée avec le taux de vaccination des Québécois (environ 85,7 % de la population de plus de 60 ans a bénéficié d’une dose de rappel), a incité le gouvernement à retirer graduellement le passeport vaccinal.

D’après le directeur national de la santé publique du Québec par intérim, Dr Luc Boileau, les perspectives épidémiologiques vont «dans le bon sens», notamment concernant le nombre d’hospitalisations, de décès, ainsi que les taux de contagiosité chez les enfants et les travailleurs de la santé.

Le passeport vaccinal sera toujours requis pour les déplacements à l’international. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé a précisé que cette annonce s’inscrit dans le changement d’approche du gouvernement, qui souhaite que la population apprenne à «vivre avec le virus». Il n’a pas exclu un nouveau recours au passeport vaccinal en cas de nécessité à l’avenir.

À noter que le port du masque est toujours nécessaire et maintenu, selon le gouvernement du Québec.