Précisions pour la reprise de la vaccination sans rendez-vous

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler qu’à compter d’aujourd’hui, il est possible d’être vacciné contre la COVID-19 sans rendez-vous, et ce dans toutes nos cliniques sauf celle de Matane où ce sera le cas à compter du 9 février.

Les horaires des cliniques de vaccination sont disponibles sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Il est toutefois important de préciser que la vaccination sans rendez-vous s’adresse uniquement aux groupes suivants :

-personnes de 12 à 17 ans pour les doses 1 et 2;

-personnes de 18 ans et plus pour les doses 1 et 2 et la dose de rappel.

Les personnes qui préfèrent prendre un rendez-vous peuvent toujours le faire sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Les rendez-vous déjà fixés sont évidemment honorés.