COVID-19: 86 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent rapporte 86 nouveaux cas ont été identifiés et 117 autres ont été ajoutés au bilan total. Ces cas ont été identifiés et pris en charge au cours du dernier mois, mais n'apparaissaient pas au bilan régional qui passe donc à 11 931 cas.

Les autorités dénombrent maintenant 1 100 cas actifs sur le territoire. Le nombre de personnes rétablies s’élève à 10 750. Rappelons que ces chiffres doivent être relativisés puisqu'ils se situent en deçà de la réalité, l’accès aux tests de dépistage PCR est limité. Néanmoins, il y a eu 862 tests de dépistages PCR réalisés la veille.

Le CISSS ne rapporte aucun nouveau décès (81). Il y a toujours 35 personnes d'hospitalisées dont 2 se trouvent aux soins intensifs. Il y a eu 933 tests de dépistage réalisés la veille.

Cas par MRC