Québec annonce quelques assouplissements des mesures sanitaires

À partir du 31 janvier, quelques assouplissements aux mesures sanitaires seront accordés par le gouvernement du Québec. Les rassemblements privés de quatre personnes (ou deux bulles familiales) seront permis, les salles à manger des restaurants pourront rouvrir à 50 % de capacité et les étudiants pourront reprendre les entrainements pour leurs sports (civils et parascolaires).

Pour les restaurants, la limite de personnes par table suivra celle qui est imposée dans les domiciles privés, soit un maximum de 4 personnes, avec l'usage du passeport vaccinal, a annoncé le 25 janvier le premier ministre du Québec, François Legault. Les cafétérias dans les centres de ski pourront être ouvertes en suivant ces mêmes lignes directrices (50% de la capacité).

Dès lundi prochain, les sports parascolaires et civils seront permis, avec un maximum de 25 personnes à la fois. Pour le moment, les compétitions ne pourront pas avoir lieu. Par exemple, il sera possible de tenir des pratiques de hockey, mais les matchs ne sont pas permis.

Le nombre de visiteurs pouvant être admis dans les CHSLD et les résidences privées pour ainés (RPA) sera aussi revu à la hausse. Il passera à deux par jour pour les CHSLD et à quatre pour les RPA.

«On voyait la lumière au bout du tunnel, maintenant on peut dire qu'on en est sorti, mais le train de la santé est magané, et ce depuis plusieurs années», a indiqué d'entrée de jeu le premier ministre du Québec. Au cours de la dernière semaine, on a remarqué une baisse des hospitalisations. Encore beaucoup d'incertitudes subsistent par rapport à la capacité du réseau de la santé de faire face à la 5e vague de la pandémie, selon les experts de la santé publique.

Une deuxième phase d'allègements devrait entrer en vigueur le 7 février prochain. Elle concernera la réouverture des salles de spectacles, des cinémas et des lieux publics où sont disputés des compétitions, avec une capacité réduite de 50 %, ou un maximum de 500 personnes.

Le gouvernement du Québec prévoit aussi annoncer la réouverture des lieux de culte le 7 février, avec une capacité réduite de 50 %, ou un maximum de 250 personnes.

Le premier ministre François Legault a toutefois mentionné qu'il est encore trop tôt pour annoncer la réouverture des gyms ou des bars, par exemple. Ils devraient être annoncés au cours des prochaines étapes d'assouplissements.