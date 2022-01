Ajustements aux horaires de vaccination en prévision de la tempête hivernale

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce des ajustements aux horaires de ses cliniques de vaccination contre la COVID-19 en raison de la tempête hivernale qui est prévue le 17 janvier, et ce afin d’assurer la sécurité des citoyens et de ses travailleurs.

Ainsi, les cliniques de Saint-Philippe-de-Néri, de Témiscouata-sur-le-Lac, de Rivière-du-Loup, de Trois-Pistoles et de Rimouski seront ouvertes le 17 janvier entre 8h15 et 12h et seront fermées en après-midi.

La clinique de Mont-Joli sera en opération de 8h à 12h au lieu de 12h à 20h. Enfin, les cliniques de Matane et d’Amqui seront ouvertes de 8h15 à 13h et seront fermées en après-midi.

Toutes les personnes concernées par ces changements d’horaires ont été contactées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les rendez-vous prévus le 17 janvier en après-midi ont déplacés soit la veille ou le 17 janvier en avant-midi, ou sinon dans les prochains jours, selon les disponibilités dans Clic Santé. La capacité de vaccination dans les cliniques sera accrue en conséquence.