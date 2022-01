44% des adultes du bas-saint-laurent ont reçu la dose 3

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que 65 757 personnes de 18 ans et plus de la région ont déjà reçu la troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19, ce qui représente 44% des personnes admissibles. En comparaison, ce pourcentage est de 25,26% à l’échelle de la province.

Il est à noter que plus de 9000 places de rendez-vous sont toujours accessibles d’ici la fin janvier et plus de 49 000 autres en février. Les personnes de 25 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dès aujourd’hui alors que celles de 18 ans et plus pourront le faire à compter de demain. La prise de rendez-vous est toujours obligatoire.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient par ailleurs à rappeler qu’il est toujours possible d’obtenir une dose 1 ou une dose 2 d’un vaccin contre la COVID-19.

Enfin, 9212 jeunes de 5-11 ans de la région ont reçu une première dose à ce jour, soit une couverture vaccinale de 69%. L’administration de la dose 2 pour les 5-11 ans va débuter dans les prochains jours, autant en cliniques de vaccination que dans les écoles.