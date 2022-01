Trois doses seront éventuellement nécessaires pour un passeport vaccinal complet 

Le gouvernement du Québec a annoncé que le passeport vaccinal sera éventuellement conditionnel à avoir trois doses de vaccin - et non plus seulement deux -, ce jeudi 6 janvier. Être «adéquatement vacciné» sera aussi demandé afin d'avoir accès à la SAQ, à la SQDC, ainsi qu'à d'autres commerces non essentiels.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a souligné que le gouvernement allait offrir une période de temps afin que tous les citoyens qui souhaitent être vaccinés une troisième fois puissent avoir l'opportunité d'aller chercher cette nouvelle dose en janvier et février. Le passeport vaccinal sera ensuite officiellement élargi, a-t-il prévenu.

Actuellement, près de 100 000 doses de vaccin sont administrés chaque jour au Québec. Les citoyens de différents groupes d'âge sont invités à prendre rendez-vous à partir de dates précises durant le mois de janvier.

«On discute actuellement avec la Santé publique [pour établir un échéancier]. Mais soyons clair : on n'imposera pas la troisième dose au passeport avant que tout le monde ait eu le temps de se faire vacciner. On va donner la chance aux gens de répondre», a-t-il dit lors d'un point de presse, aux côtés du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré, et de la sous-ministre adjointe, Dre Lucie Opatrny.

Le ministre Dubé a aussi confirmé que le passeport vaccinal sera nécessaire (avec deux dose, pour le moment) afin d'accéder aux succursales de la SAQ et de la SQDC à compter du 18 janvier. Au cours des prochains jours, la vis sera serrée davantage, alors que de nouvelles annonces seront faites au sujet d'autres commerces jugés non essentiels.

«Les clients devront présenter le passeport vaccinal en entrant. J'espère que ce sera un incitatif additionnel. C'est un premier pas qu'on fait pour imposer des mesures pour les non-vaccinées», a-t-il déclaré. «On doit malheureusement protéger [les personnes non vaccinées] contre elles-mêmes et protéger notre réseau de la santé», a-t-il ajouté.

Dans ses plus récents rapports, l'INESS prévoit une «avalanche d'hospitalisations», à court terme, au Québec. Selon les plus récentes données, les personnes non vaccinées représentent toujours plus de 50 % des hospitalisations compilées en province.