COVID-19 : augmentation de 368 cas en une journée au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de la santé publique du Québec a mis à jour les données concernant la progression de la COVID-19 au Québec. Au cours des sept derniers jours, 2 518 nouvelles personnes ont été atteintes du virus dans la région du Bas-Saint-Laurent.

En une journée seulement, l'INSPQ y rapporte 368 nouveaux cas de COVID-19. La plus forte hausse de cas est principalement observée dans les MRC de Rimouski-Neigette et Rivière-du-Loup. Ceux-ci sont également enregistrés dans toutes les MRC du territoire et le taux sur 100 000 habitants est particulièrement élevé (plus de 1000) pour la majorité des MRC du Bas-Saint-Laurent.

Plusieurs nouvelles hospitalisations en lien avec la COVID-19 ont été rapportées au cours des derniers jours dans la région, pour un total de 17, selon les plus récentes informations transmises par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Il s'agit d'une augmentation de trois personnes hospitalisées depuis la veille.

Le porte-parole du CISSS, Gilles Turmel, indique que 22 lits sont présentement attitrés aux personnes atteintes de la COVID-19. Onze hospitalisations sont en cours à Rivière-du-Loup et cinq à Rimouski, dont une personne se trouvant aux soins intensifs. Le taux d'occupation de la section «COVID» est donc de 73%. Au total, quatre lits de soins intensifs sont à la disposition des patients atteints de la COVID-19, et l’un d’entre eux est occupé.

Le 30 décembre, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé le transfert d’un patient de Chaudière-Appalaches vers le Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-Loup, en raison d’un débordement de la capacité hospitalière dans cette région. On ne déplore aucun nouveau décès, avec un total de 64 depuis mars 2020.

NOMBRE DE CAS PAR MRC (augmentation depuis la veille):

Kamouraska : 1060 (+29), dont 228 actifs

Rivière-du-Loup : 2289 (+75), dont 661 actifs

Témiscouata : 815 (+43), dont 310 actifs

Les Basques : 356 (+19), dont 82 actifs

Rimouski-Neigette : 2120 (+85), dont 812 actifs

La Mitis : 663 (+26), dont 278 actifs

La Matanie : 682 (+38), dont 285 actifs

La Matapédia : 816 (+52), dont 299 actifs

Bas-Saint-Laurent : 8 816 (+368) dont 2970 cas actifs

Depuis le 20 décembre, l’introduction de tests rapides dans la communauté affecte les indicateurs sur le nombre de tests admissibles, le pourcentage de positivité et le nombre de cas confirmés. L’INSPQ indique que les résultats doivent donc être interprétés avec prudence.