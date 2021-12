COVID-19 : 130 nouveaux cas s’ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 130 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dans son bilan du 23 décembre. Ces derniers ont été recensés dans l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent.

On compte ainsi maintenant 5 265 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Au total, la région compte 518 cas actifs.

Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 64, et il y a présentement deux hospitalisation en lien avec la COVID-19 à Rimouski.

Un total de 4669 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. Finalement, le nombre de tests de dépistage réalisés la veille est de 1220, selon le CISSS.

CAS PAR MRC

Kamouraska 788 (+8) Rivière-du-Loup 1468 (+25) Témiscouata 459 (+5) Les Basques 241 (+10) Rimouski-Neigette 1133 (+27) La Mitis 318 (+29) La Matanie 367 (+18) La Matapédia 491 (+8) Indéterminés 0 (-1) Bas-Saint-Laurent 5265



BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 h, au Québec, font état de 9 397 nouveaux cas pour un total de 511 095 personnes infectées. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte six nouveaux décès, pour un total de 11 658décès.

De plus, on dénombre 473 hospitalisations, soit une augmentation de 28 par rapport à la veille. Présentement, 92 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit un nombre resté stable par rapport à la veille.

VACCINATION

En date du 23 décembre, 95 985 doses administrées s'ajoutent pour un total de 14 619 762 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 246 189 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 14 865 951 doses reçues par les Québécois.

Notons que les prochaines publications du bilan COVID régional auront lieu les 29 et 30 décembre, puis à nouveau à compter du 5 janvier 2022. Cependant, certaines données pourraient ne pas être accessibles.