Dix nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 10 nouveaux cas sur son territoire dans son bilan du 26 novembre. Ces derniers ont été recensés dans les MRC de Témiscouata, de La Matanie et de La Matapédia.

On compte ainsi 4 550 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Au total, la région compte 78 cas actifs. Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 61, et il y a présentement 4 hospitalisations (+1) dont 3 aux soins intensifs en lien avec la COVID-19 à Rimouski. Un total de 4411 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 742 Rivière-du-Loup 1377 (11 cas actifs) Témiscouata 429 (+2 dont 6 cas actifs) Les Basques 223 Rimouski-Neigette 897 (8 cas actifs) La Mitis 214 (6 cas actifs) La Matanie 279 (+2) La Matapédia 389 (+6 dont 44 cas actifs) Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 4550 dont 78 cas actifs



BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 1 037 nouveaux cas, pour un total de 444 585 personnes infectées. On ne dénombre aucun nouveau décès pour un total de 11 571 décès. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapport aussi 206 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille dont 43 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à la veille. Notons que 1 302 cas s'ajoutent au total de personnes infectées depuis le début de la pandémie. Il s'agit d'un rattrapage dans la saisie des cas dans la région de Montréal. Ce rattrapage s'étend sur plusieurs mois, le plus ancien cas remontant au 19 mars 2020 et le plus récent, à novembre 2021.

VACCINATION

Un total de 19 463 doses administrées s'ajoutent, soit 19 266 dans les dernières 24 heures et 197 avant le 25 novembre, pour un total de 13 521 416 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 231 108 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 752 524 doses reçues par les Québécois.