Une troisième dose de vaccin sur rendez-vous pour certaines clientèles 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à préciser quelles clientèles sont admissibles, pour l’instant, à une dose de rappel des vaccins contre la COVID-19. Ainsi, les personnes de 70 ans et plus pourront recevoir une troisième dose pourvu qu’il se soit écoulé au moins 6 mois depuis qu’elles ont reçu leur dose 2.

Ces personnes devront obligatoirement prendre rendez-vous sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545, selon le calendrier suivant :

À compter du 16 novembre pour les personnes de 80 ans et plus;

À compter du 18 novembre pour les personnes de 75 à 79 ans;

À compter du 23 novembre pour les personnes de 70 à 74 ans.

Par ailleurs, les 3446 personnes du Bas-Saint-Laurent qui ont reçu deux doses des vaccins AstraZeneca ou CoviShield pourront aussi obtenir une dose de rappel d’un vaccin à ARN messager.

Un délai de 6 mois depuis l’administration de la deuxième dose devra également être respecté et ces personnes devront prendre rendez-vous via internet ou par téléphone, et ce à compter du 25 novembre.