COVID-19 : treize nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a rapporté 13 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire au cours de la fin de semaine. Neuf d’entre eux ont été recensés dans la MRC de Kamouraska, deux dans la MRC des Basques et un chacun dans les MRC de Témiscouata et La Matapédia.

On compte ainsi 4094 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie, en mars 2020. Au total, la région compte 29 cas actifs. Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 54, et il n’y a aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 pour le moment. Un total de 4011 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. Finalement, le nombre de tests de dépistage réalisés la veille est de 470, selon le CISSS.

NOMBRE DE CAS PAR MRC :

Kamouraska 693 (+9) Rivière-du-Loup 1360 Témiscouata 409 (+1) Les Basques 221 (+2) Rimouski-Neigette 843 La Mitis 188 La Matanie 261 La Matapédia 118 (+1) Indéterminés 1 Bas-Saint-Laurent 4094

BILAN NATIONAL :

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, pour les dernières 24h, au Québec, font état de 402 nouveaux cas pour un total de 412 364 personnes infectées et 395 709 personnes rétablies. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte aussi 6 nouveaux décès, pour un total de 11 389 décès.

De plus, on dénombre 290 hospitalisations, soit une diminution de 2 par rapport à la veille. Présentement, 88 personnes se trouvent aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport à la veille.