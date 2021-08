Un seul nouveau cas au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises le CISSS du Bas-Saint-Laurent, un nouveau cas de COVID-19 s’ajoute au bilan quotidien de la région, et deux cas recensés hier ont été retranchés, portant le total depuis le début de la pandémie à 4022. On dénombre actuellement 12 cas actifs, soit une hausse de 3 par rapport à la veille.

Au KRTB, la situation reste stable avec aucune nouvelle infection. Les cas enregistrés la veille pour la MRC de Rivière-du-Loup et celle du Témiscouata ont été reclassés. De son côté, la MRC de la Mitis est la seule à voir augmenter son bilan quotidien, avec un nouveau cas en date d’aujourd’hui.

Le cumulatif de personnes rétablies au Bas-Saint-Laurent s’élève à 3957. De plus, on compte 53 décès au total pour la région, un nombre resté stable depuis le mois de juillet.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska : 681

Rivière-du-Loup : 1361 (-1)

Témiscouata : 393 (-1)

Les Basques : 214

Rimouski-Neigette : 836

La Mitis : 184 (+1)

La Matanie : 257

La Matapédia : 95

Indéterminés : 1

Bas-Saint-Laurent : 4022

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 612 nouveaux cas, pour un total de 387 230 personnes infectées et 371 623 personnes rétablies. De plus, il n’y a aucun nouveau décès au Québec, pour un total de 11 285 décès depuis le début de la pandémie.

Il y a présentement 126 hospitalisations dans la province, soit une augmentation de 7 par rapport à la veille. 36 personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport à la veille. Finalement, 20 621 prélèvements ont été réalisés le 25 août.

VACCINATION

35 336 doses administrées s'ajoutent en date d’hier, soit 33 907 dans les dernières 24 heures et 1 429 avant le 26 août, pour un total de 12 227 291 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 74 485 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 12 301 776 doses reçues par les Québécois.