Quatre nouveaux lots s'ajoutent au concours Gagner à être vacciné

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le ministre des Finances, Eric Girard, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, annoncent que le ministère du Tourisme contribuera au concours Gagner à être vacciné en offrant quatre prix additionnels pour le tirage final du 3 septembre.

Ces prix, qui s'ajoutent à ceux déjà annoncés au cours des dernières semaines, consistent en quatre lots échangeables contre des forfaits Explore Québec sur la route. Ces lots, d'une valeur de 1 500$ chacun, sont applicables sur le prix régulier, soit avant rabais, des forfaits Explore Québec.

«Merci à l'équipe du ministère du Tourisme pour cette contribution très originale à nos efforts de vaccination. Il s'agit de prix fort intéressants qui permettront aux personnes gagnantes de découvrir le Québec sous un angle différent. Avec ces forfaits, ils pourront parcourir notre beau et vaste territoire, et participer au dynamisme économique de nos régions», a souligné Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Rappelons que le programme Explore Québec sur la route est l'une des mesures incitatives mises sur pied dans le cadre du Plan de relance touristique lancé par la ministre du Tourisme en juin 2020. Le programme offre une réduction substantielle sur le prix de vente de forfaits à destination des régions du Québec.

Les personnes admissibles devront avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23 h 59 pour pouvoir gagner un prix. Pour participer, les personnes doivent s'inscrire en visitant le portail libre-service de délivrance de la preuve vaccinale et d'inscription au concours.