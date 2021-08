Vaccination sans rendez-vous contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a annoncé le 4 aout qu’il est maintenant possible de recevoir une première ou une deuxième dose d’un des vaccins contre la COVID-19 sans rendez-vous et ce en tout temps, pendant les heures normales d’ouverture des huit sites de vaccination de la région.

L’objectif est de faciliter le plus possible l’accès rapide à la vaccination contre la COVID-19. Tous les rendez-vous déjà planifiés peuvent évidemment être maintenus il est toujours possible de prendre rendez-vous via le site Clic Santé.

Au KRTB, les centres de vaccination sont situés aux endroits suivants : Kamouraska (Centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri, 12, côte de l’Église), Rivière-du-Loup (280, boulevard de l'Hôtel de Ville), Témiscouata-sur-le-Lac (Église Saint-Mathias, 829-A, rue du Centre) et les Basques (Centre culturel de Trois-Pistoles, 145, rue de l'Aréna). Les heures d’ouverture pour le mois d’aout sont disponibles en cliquant sur ce lien : www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/fichier/horaires_sitesvaccbsl-aout.pdf

En date du mercredi 4 aout, 151 403 premières doses d’un des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées, soit 86% des 12 ans et plus. De plus, 128 722 deuxièmes doses ont été reçues au Bas-Saint-Laurent, soit environ 73 % des 12 ans et plus.