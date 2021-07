COVID-19 : une nouvelle infection et neuf cas actifs au Bas-Saint-Laurent 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte un nouveau cas de COVID-19 sur son territoire dans son bilan du 20 juillet. Il est enregistré dans la MRC de Rivière-du-Loup.

On dénombre ainsi 3974 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis mars 2020, dont 9 cas actifs. Un total de 82 tests de dépistage ont été réalisés la veille. Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore toujours 53 décès liés à la COVID-19 dans la région.

CAS PAR MRC :

Kamouraska 675 Rivière-du-Loup 1354 (+1) Témiscouata 388 Les Basques 212 Rimouski-Neigette 825 La Mitis 178 La Matanie 252 La Matapédia 85 Indéterminés 5 Bas-Saint-Laurent 3974



BILAN PROVINCIAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19 au Québec font état de 76 nouveaux cas, pour un total de 376 416 personnes infectées; 364 540 personnes rétablies; 0 nouveau décès – pour un total de 11 236 décès et 77 hospitalisations, dont 21 personnes aux soins intensifs.