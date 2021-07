Le Vacc-I-Express sera à la Microbrasserie Tête d’Allumette

Le Vacc-I-Express poursuit sa tournée du Bas-Saint-Laurent entamée il y a maintenant une semaine sera notamment de passage à la Microbrasserie Tête d’Allumette de Saint-André-de-Kamouraska ce dimanche, entre 11h et 17h.

Le Vacc-I-Express a débuté sa tournée du Bas-Saint-Laurent le 8 juillet et depuis, il a permis de rejoindre un total de 637 personnes pour l’administration de 106 doses 1 et de 531 doses 2. D’ici le début septembre, le Vacc-I-Express va parcourir des milliers de kilomètres afin d’aller à la rencontre des citoyens du Bas-Saint-Laurent pour leur offrir la vaccination contre la COVID-19. Rappelons qu’aucun rendez-vous n’est nécessaire et le vaccin offert est celui de Moderna, en première ou en deuxième dose.