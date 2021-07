COVID-19: Deux cas s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données du CISSS du Bas-Saint-Laurent du 15 juillet, deux nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan quotidien, le premier dans la MRC La Matapédia et l'origine du second est toujours à déterminer.

Le Bas-Saint-Laurent compte actuellement 6 cas actifs sur son territoire et aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. Un total de 3970 infections à la COVID-19 ont été recensées depuis le début de la pandémie et 3911 personnes sont maintenant rétablies.

Cas par MRC :

Kamouraska 674 Rivière-du-Loup 1352 Témiscouata 388 Les Basques 212 Rimouski-Neigette 823 La Mitis 178 La Matanie 252 La Matapédia 85 (+1) Indéterminés 6 (+1) Bas-Saint-Laurent 3970

Il y a eu 324 tests de dépistage réalisés la veille. Depuis le début de la crise, on déplore 53 décès liés à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

DONNÉES SUR LA VACCINATION

Voici les données à jour concernant l'administration des doses 1 et 2 au Bas-Saint-Laurent:

-148 900 doses 1 pour une couverture vaccinale de 85% (personnes de 12 ans et plus)

-85 138 doses 2 pour une couverture vaccinale de 47% (personnes de 12 ans et plus)