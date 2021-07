Embarquez dans le Vacc-I-Express!

Jusqu’au 1er septembre, les citoyens qui veulent recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19 pourront monter à bord du Vacc-I-Express, un autocar spécialement aménagé en clinique mobile par le CISSS du Bas-Saint-Laurent et qui se promènera dans toutes les MRC du territoire.

«Première dose ou deuxième dose, sans rendez-vous, le Vacc-I-Express pourra accueillir de 120 à 140 personnes par jour», a souligné la directrice régionale de la vaccination COVID, Murielle Therrien. Celle-ci a précisé que les gens qui ont déjà un rendez-vous pourront le devancer avec le Vacc-I-Express.

S’il y a une file d’attente, on offrira des heures de rendez-vous plus tard dans la journée. Après avoir reçu son vaccin, il y aura un temps d’attente à l’extérieur sous un chapiteau, le tout devrait durer environ 25 minutes. Quelque 64 activités sont prévues d’ici le début du mois de septembre, des évènements dans chacune des MRC et dans quelques municipalités où le taux de vaccination est moins élevé. On y acceptera même les visiteurs.

Le Vacc-I-Express, facilement repérable, sera présent dans de nombreux événements populaires et visitera des entreprises. Sa tournée de près de 60 jours débute le 10 juillet au Marché public de Sainte-Flavie. Un premier arrêt dans la MRC de Rivière-du-Loup est prévu le 13 juillet, de 13 h à 18 h, dans le stationnement de l’entreprise Lepage Millwork dans le parc industriel de Rivière-du-Loup. Le CISSS fera connaître en début de semaine l’horaire complet de la tournée.

41 % DE DEUXIÈME DOSE

Le 9 juillet au matin, Mme Therrien a mentionné que 72 000 deuxièmes doses de vaccin avaient été administrées au Bas-Saint-Laurent pour 41 % des personnes de 12 ans et plus. La directrice régionale de la vaccination COVID a souligné que les intentions du ministre de la Santé de mettre de l’avant un passeport vaccinal en septembre, si cela était nécessaire avec une quatrième vague, a créé une petite augmentation de prises de rendez-vous

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, a rappelé l’importance de la campagne de vaccination contre la COVID-19 pour les citoyens et l’ensemble de la population. «On n’est pas loin d’un retour à la normale dans les prochaines semaines, on a atteint un bon rythme pour la vaccination. Tout l’été, on cible plus particulièrement les jeunes de 18 à 29 ans qui n’ont pas atteint la proportion de 75 % et qui sont dans les plus actifs», a-t-il expliqué. On invite également celles et ceux de 30 à 39 ans à se faire vacciner, cette catégorie d’âges ayant presque atteint la proportion de 75 %. «Le Vacc-I-Express est un moyen de rejoindre certaines populations qui ont de la difficulté à trouver un bon moment pour se faire vacciner», a conclu M. Leduc.