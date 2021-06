COVID-19 : bilan stable et seulement 10 cas actifs au Bas-St-Laurent

D'après le CISSS du Bas-Saint-Laurent, il ne reste plus que 10 cas actifs de COVID-19 sur l'ensemble de son territoire en ce 21 juin. Autre bonne nouvelle, la Direction de la santé publique n'a pas recensé de nouveau cas au cours de 24 dernières heures.

Des 3 947 cas recensés depuis le début de la pandémie, 3 886 sont maintenant considérés comme rétablis. Le nombre de décès se chiffre toujours à 51.

Malheureusement, deux nouvelles personnes ont été hospitalisées à Rimouski en lien avec la COVID-19 dans les dernières 24 heures pour un total de 4. Cependant aucune d'entre elles n'est aux soins intensifs.

Pas moins de 350 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

Kamouraska : 671 (-) (cas actifs : n.d.)

Rivière-du-Loup: 1 348 (-) (cas actifs : n.d.)

Témiscouata : 388 (-) (cas actifs : 0.)

Les Basques : 209 (+1) (cas actifs : n.d.)

Rimouski-Neigette : 820 (-) (cas actifs : n. d.)

La Mitis : 178 (-) (cas actifs : 0)

La Matanie : 251 (-) (cas actifs : 0)

La Matapédia : 82 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer / inconnus : 0 (-)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 90 nouveaux cas pour un total de 374 011, dont 1 299 sont actifs. On compte maintenant 361 521 personnes rétablies de la COVID-19 sur le territoire québécois. Aucun nouveau décès n'a été enregistré laissant le total à 11 191. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 168 hospitalisations, soit une diminution de 2 par rapport à la veille dont 39 personnes aux soins intensifs, donnée restée stable par rapport à la veille. 16 307 prélèvements ont été réalisés le 19 juin.