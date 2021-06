De nouvelles places de rendez-vous pour les deuxièmes doses des vaccins AstraZeneca et Moderna

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que 4000 nouvelles places de rendez-vous sont maintenant disponibles dès la semaine du 3 juillet pour les deuxièmes doses du vaccin AstraZeneca.

Il est possible pour les personnes de 45 à 79 ans, qui ont reçu une première dose depuis plus de huit semaines, de prendre rendez-vous sur le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1- 877-644-4545.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme par ailleurs que des places de rendez-vous sont maintenant disponibles pour les deuxièmes doses du vaccin Moderna, et ce à compter du 20 juin. Un délai de huit semaines est également requis avant de pouvoir recevoir une deuxième dose de ce vaccin.



Mentionnons que pour les cliniques sans rendez-vous avec le vaccin Pfizer prévues demain et jeudi à Rivière-du-Loup et vendredi à Rimouski, la distribution des coupons va débuter dès 7h15. Ces cliniques s’adressent à toutes les personnes de 12 ans et plus qui souhaitent recevoir une première dose.

À ce jour, 162 804 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Bas-Saint-Laurent, dont 19 971 deuxièmes doses. La couverture vaccinale régionale atteint maintenant 82% pour les personnes de 12 ans et plus.