De nouvelles cliniques sans rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce l’ouverture de nouvelles cliniques sans rendez-vous pour les vaccins Pfizer-BioNTech et AstraZeneca. Lors des cliniques avec le vaccin Pfizer-BioNTech, les personnes de 12 ans et plus peuvent être vaccinées.

En voici le calendrier:

BASQUES

11 juin 2021 – 8h30 à 16h00

14 juin 2021 – 12h00 à 20h00

18 juin 2021 – 8h30 à 16h00

RIVIÈRE-DU-LOUP

15 juin 2021 – 12h00 à 20h00

16 juin 2021 – 8h00 à 20h00

17 juin 2021 – 8h00 à 20h00

TÉMISCOUATA

13 juin 2021 – 8h30 à 16h00

18 juin 2021 – 8h30 à 16h00

KAMOURASKA

12 juin 2021 – 8h30 à 16h00

13 juin 2021 – 8h30 à 16h00

14 juin 2021 – 12h00 à 20h00

À noter que le devancement de la deuxième dose du vaccin Pfizer se fait toujours via Clic Santé. Toutefois, certaines personnes pourraient avoir de la difficulté à s’identifier sur le site. Elles sont alors invitées à utiliser un deuxième numéro de téléphone apparaissant à leur dossier, ce qui devrait corriger cette problématique. Sinon, elles sont encouragées à suivre les consignes indiquées dans Clic Santé.

En ce qui concerne les cliniques sans-rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca, il est important de rappeler qu’elles s’adressent uniquement aux personnes de 45 à 79 ans qui ont déjà reçu une première dose depuis plus de 8 semaines.

En voici l’horaire :

BASQUES

15 juin 2021 – 12h00 à 20h00

RIVIÈRE-DU-LOUP

15 juin 2021 – 8h00 à 20h00

TÉMISCOUATA

15 juin 2021 – 8h00 à 20h00

KAMOURASKA

15 juin 2021 – 8h00 à 20h00