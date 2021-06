COVID-19: 4 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent confirme que 4 nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan quotidien sur son territoire. Deux de ces cas se trouvent dans la MRC de Rivière-du-Loup alors que les deux autres sont situés dans les MRC des Basques et de Rimouski-Neigette.

On dénombre 46 cas actifs sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent et 3 839 cas rétablis sur un total de 3 9 35 cas. Les autorités dénombrent 6 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, une hausse de 1, dont 4 se trouvent aux soins intensifs. Le nombre de décès est toujours de 50.

Cas par MRC :

Kamouraska 670 Rivière-du-Loup 1347 (+2) Témiscouata 387 Les Basques 204 (+1) Rimouski-Neigette 817 (+1) La Mitis 178 La Matanie 251 La Matapédia 81 Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 3935

Seulement 478 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

ÉCLOSION

Les éclosions en milieux de vie sont stables au Bas-Saint-Laurent. Ainsi, 5 résidents et 1 travailleur sont touchés à la résidence Bonséjour de Saint-Jean-de-Dieu et 7 résidents et 1 travailleur sont infectés à la résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 178 nouveaux cas, pour un total de 372 287 personnes infectées;

- 358 849 personnes rétablies;

- 8 nouveaux décès – pour un total de 11 164 décès, soit :

1 décès dans les dernières 24 heures,

6 décès survenus entre le 2 et le 7 juin,

1 décès avant le 2 juin,

- 257 hospitalisations, soit une diminution de 6 par rapport à la veille;

- 60 personnes aux soins intensifs, resté stable par rapport à la veille;

- 25 054 prélèvements réalisés le 7 juin.

VACCINATION

- 77 070 doses administrées s'ajoutent, soit 74 208 dans les dernières 24 heures et 2 862 avant le 8 juin, pour un total de 6 297 804 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 12 056 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 309 860 doses reçues par les Québécois.

- 7 064 549 doses reçues au total.

- 49 140 doses de Pfizer ont été reçues hier, ce qui complète la livraison des 546 390 doses attendues cette semaine.

- 21 700 doses de Moderna sont encore à recevoir au cours de la semaine.

De plus, le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à informer la population de Rimouski- Neigette que le centre de dépistage COVID situé au centre communautaire St-Pie X sera relocalisé à compter de demain au 288, rue Pierre-Saindon à Rimouski. Les mêmes services de dépistage y seront offerts.

Il est aussi à noter que les heures d’ouverture seront maintenant de 8h00 à 16h00, 7 jours sur 7. La prise de rendez-vous pour les tests de dépistage se fait toujours sur le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545.