COVID-19: 6 nouveaux cas s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Six nouveaux COVID s'ajoutent au bilan bas-laurentien le lundi 31 mai, portant le total à 3 903 cas depuis le début de la pandémie. La Santé publique dénombre 100 cas actifs sur l'ensemble du territoire.

Ces nouveaux cas sont situés dans les MRC de Kamouraska (+2), de Rivière-du-Loup (+1), de Témiscouata (+1) et de Rimouski-Neigette (+2). On dénombre 47 décès et 10 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, dont 4 aux soins intensifs.

CAS PAR MRC

Kamouraska : 661 [+2] (+2) (cas actifs : 37)

Rivière-du-Loup: 1 333 [+1] (+1) (cas actifs : 32)

Témiscouata : 387 [-] (+1) (cas actifs : 6)

Basques : 197 [-] (-) (cas actifs : 9)

Rimouski-Neigette : 816 [+3] (+2) (cas actifs : 9)

La Mitis : 178 [-] (-) (cas actifs : n.d.)

La Matanie : 251 [-] (-) (cas actifs : n.d.)

La Matapédia : 80 [-] (-) (cas actifs : n.d.)

À déterminer / inconnus : 0 [-1] (-)

La Santé publique dénombre 3756 cas rétablis. Seulement 374 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

MILIEUX DE VIE OU DE SOINS EN ÉCLOSION

- Manoir Héritage de Trois-Pistoles: 38 résidents et 11 travailleurs (STABLE);

- Résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup: 6 résidents et 1 travailleur (STABLE);