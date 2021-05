COVID-19 : deux autres décès s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent 

L'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) confirme que deux nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent qui en dénombre maintenant 43. Les autorités recensent par ailleurs 14 nouvelles infections sur le territoire portant le total depuis le début de la pandémie à 3 868 cas.

C'est la MRC de Kamouraska qui est à nouveau la plus touchée avec 9 nouveaux cas. Suivent ensuite les MRC de Rivière-du-Loup avec 3 cas, les MRC du Témiscouata et des Basques avec 2 cas et la MRC de La Mitis avec 1 cas. Notons que trois cas jusqu'ici «indéterminés» ont été ajoutés aux bilans des régions mentionnées.

Il y a actuellement 216 cas actifs et 3 609 cas rétablis au Bas-Saint-Laurent (+305 au cours de la dernière semaine). On recense également 12 hospitalisations en lien avec la COVID-19. Cinq personnes sont aux soins intensifs.

Cas par MRC

Kamouraska : 649 cas (+9)

Rivière-du-Loup : 1322 cas (+3)

Témiscouata : 387 cas (+2)

Les Basques : 195 cas (+2)

Rimouski-Neigette : 808 cas (-)

La Mitis : 176 cas (+1)

La Matanie : 251 cas (-)

La Matapédia : 79 cas (-)

Indéterminés : 1 cas (-3)

À ce jour, près de 122 000 doses de vaccin ont été administrées au Bas-Saint-Laurent.