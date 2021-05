COVID-19: 1 décès s'ajoute au bilan bas-laurentien

La Santé publique a confirmé vendredi qu'un nouveau décès s'ajoute au triste bilan de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent qui en dénombre maintenant 39. Les autorités recensent 45 nouveaux cas sur le territoire portant le total depuis le début de la pandémie à 3 286 cas.

Encore une fois, c'est la MRC de Rivière-du-Loup qui est la plus touchée avec 20 nouveaux cas. Suivent ensuite les MRC de Témiscouata avec 4 cas, de Rimouski-Neigette avec 4 cas, de Kamouraska avec 3 cas, des Basques avec 2 cas. À noter que 12 nouveaux cas sont à déterminer.

Cas par MRC :

Kamouraska 538 (+3) Rivière-du-Loup 1038 (+20) Témiscouata 314 (+4) Les Basques 118 (+2) Rimouski-Neigette 766 (+4) La Mitis 162 La Matanie 239 La Matapédia 71 Indéterminés 40 (+12) Bas-Saint-Laurent 3286

Il y a actuellement 403 cas actifs et 2 844 cas rétablis. Il y a maintenant 16 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski une diminution de 1, dont 4 aux soins intensifs.

L'éclosion au Manoir Héritage de Trois-Pistoles compte maintenant 17 cas supplémentaires, soit 26 résidents (+12) et 9 travailleurs (+5). L'éclosion au CHRGP est stable avec 13 usagers et 5 travailleurs. Du côté de la résidence La Joie de vivre de Trois-Pistoles on compte toujours 2 résidents et 1 travailleur atteints de la COVID-19.