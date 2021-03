La MRC de Rivière-du-Loup compte 186 cas actifs de la COVID-19

En constante hausse depuis maintenant plus d’une semaine, le nombre de nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent a augmenté de 43 en seulement 24 heures, selon les informations du bilan dressé le 31 mars par le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

D’après l’Institut national de la santé publique du Québec, la MRC de Rivière-du-Loup compte le taux le plus élevé de cas actifs au Québec, soit un ratio de 533 pour 100 000 habitants. On retrouve présentement 186 cas actifs de la COVID-19 seulement dans la MRC de Rivière-du-Loup sur les 303 au total au Bas-Saint-Laurent. Le Kamouraska en compte 88, tandis que 10 se trouvent dans la MRC de Témiscouata, 5 dans les Basques, 7 à Rimouski-Neigette et 5 dans la MRC de La Matapédia.

On recense aussi 217 cas de variants au Bas-Saint-Laurent. La situation de l’éclosion au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup est stable, avec 7 usagers et 2 employés atteints par la COVID-19.

Treize personnes de la région sont hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont 8 qui se trouvent présentement aux soins intensifs. Depuis mars 2020, on compte 30 décès liés à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT

MRC de Kamouraska : 282 (+8) (cas actifs : 88)

MRC de Rivière-du-Loup: 518 (+25) (cas actifs : 186)

MRC de Témiscouata : 139 (+2) (cas actifs : 10)

MRC des Basques : 40 (+1) (cas actifs : 5)

MRC de Rimouski-Neigette : 608 (+4) (cas actifs : 7)

MRC de La Mitis : 87

MRC de La Matanie : 225

MRC de La Matapédia : 56 (+2) (cas actifs : 5)

À déterminer / inconnus : 18 (+1)

À noter que 1 670 tests de dépistage ont été réalisés la veille et que 1 640 personnes sont maintenant rétablies. Le nombre de cas total depuis le début de la pandémie au Bas-Saint-Laurent se chiffre à 1 973.

Le 28 mars, un nouveau record a été battu au Bas-Saint-Laurent, avec 54 nouveaux cas déclarés en une journée. Depuis une semaine, le rythme de cas confirmés s’est accéléré rapidement dans la région. Environ une quarantaine de nouveaux cas sont déclarés chaque jour.

En conférence de presse le 30 mars, le premier ministre du Québec François Legault n’a pas exclu un possible resserrement des mesures sanitaires dans cinq régions plus fortement touchées par la COVID-19, dont le Bas-Saint-Laurent. Il s'est aussi dit préoccupé par l'arrivée du long congé de Pâques. La surveillance policière sera accrue au cours des prochains jours afin d'assurer le respect des mesures sanitaires.

Les rassemblements et les visites dans les domiciles sont toujours interdits. Une conférence de presse du premier ministre du Québec est d'ailleurs prévue à 17h ce soir.