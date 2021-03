Fermeture temporaire de toutes les écoles du Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup

À la suite de l’analyse de l’enquête épidémiologique révélant la présence de variants et le nombre de cas de COVID-19 en augmentation, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup applique la recommandation de la santé publique et procède à la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires du 26 mars au 5 avril inclusivement.

L’ensemble des élèves poursuivront leurs apprentissages à distance jusqu’à cette date. Les services de garde seront aussi fermés pour les mêmes raisons.

Dans un courriel envoyé aux parents, le Centre de services scolaire souligne qu'un appel de dépistage a été lancé par la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent concernant tous les élèves et les membres du personnel qui ne sont pas déjà en isolement. Ces personnes doivent limiter leurs contacts au cours des 14 prochains jours.

Cette décision ne vise pas le secteur de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, qui sont pour le moment moins touchés par la COVID-19.

Pour le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, la priorité demeure la santé des élèves et de son personnel. La situation est suivie de près en collaboration avec les autorités régionales de la santé publique.