COVID-19: cinq nouvelles infections au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 5 nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan de la région en date du 19 mars. On dénombre actuellement 40 cas actifs, soit une baisse de 1 depuis hier.



Au KRTB, seule la MRC de Rivière-du-Loup voit son total augmenter avec trois nouvelles infections et 11 cas actifs. Les MRC de Kamouraska, de Témiscouata et des Basques n’ont recensé aucun nouveau cas aujourd’hui.

À titre comparatif, la MRC de La Mitis et celle de Rimouski-Neigette ajoutent respectivement un nouveau cas de COVID-19 à leur bilan, portant le total du Bas-Saint-Laurent à cinq avec les cas dans la MRC de Rivière-du-Loup.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 188

MRC de Rivière-du-Loup: 311 (+3)

MRC de Témiscouata : 127

MRC des Basques : 34

MRC de Rimouski-Neigette : 600 (+1)

MRC de La Mitis : 87 (+1)

MRC de La Matanie : 224

MRC de La Matapédia : 50

Total : 1637

La région dénombre également trois cas présomptifs de variants de la COVID-19 se trouvant présentement sous surveillance.

Le Bas-Saint-Laurent répertorie 1637 cas confirmés depuis le début de la pandémie, soit 22 de plus dans les 7 derniers jours. De plus, 1567 personnes se sont rétablies dans la région, avec 36 guérisons supplémentaires dans la dernière semaine.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 764 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 300 916 personnes infectées. Parmi celles-ci, 283 478 se sont rétablies. Elles font également état de 11 nouveaux décès. Le nombre total de victimes de la COVID-19 s'élève donc à 10 587 au Québec.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 15 depuis la veille, avec un cumul de 504. Parmi celles-ci, 99 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une diminution de 2 par rapport à jeudi. Les prélèvements réalisés s'élèvent à 32 704, pour un total de 7 153 349 depuis le début de la pandémie. Finalement, 38 459 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 872 459 depuis le début de la campagne de vaccination.

Selon les chiffres de l’INSPQ, le Québec compte 541 cas de variants, et 2730 sont présentement en cours d’analyse.