Début de la vaccination massive à Rivière-du-Loup

Même si le site de vaccination contre la COVID-19 situé dans l’ancien magasin Meubles Réal Levasseur à Rivière-du-Loup ouvrira le 25 mars, la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent Isabelle Malo, souhaitait qu’une première journée de rendez-vous se tienne le 19 mars afin de commencer à administrer des doses.

Aujourd’hui, 180 personnes de groupes prioritaires (80 ans et plus) seront vaccinées dans l’auditorium du pavillon Alphonse-Couturier du Centre hospitalier régional du Grand-Portage, un site temporaire aménagé à cet effet. La rapidité de la vaccination augmentera de façon importante dès la semaine prochaine. Dans la MRC de Rivière-du-Loup, six jours de vaccination de plus de 200 doses ont prévus d’ici le 31 mars.

Le site de l’ancien magasin Meubles Réal Levasseur permettra au personnel de la santé d’administrer plus de 1 000 vaccins par jour, selon l’arrivage des doses. Le respect de la distanciation physique et des mesures sanitaires créent des contraintes au débit de vaccination possible. Les locaux utilisés doivent avoir une grande superficie.

Maintenant 15 839 personnes sont vaccinées au Bas-Saint-Laurent, soit environ 7,5 % de la population. Plus de 10 500 doses seront administrées dans la prochaine semaine. Le taux de vaccination au Québec est d’environ 9,8 % selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux. «La Côte-Nord, la Gaspésie, le Nord-du-Québec ont eu une répartition favorable parce que ce sont des régions davantage isolées avec des infrastructures médicales qui ne permettent d’accueillir beaucoup de personnes hospitalisées en même temps. Le gouvernement a fait un choix auquel je souscris totalement […] À Montréal, l’endémicité des dernières semaines a fait en sorte qu’il a fallu donner un coup de barre pour diminuer la circulation du virus et des variants», a commenté la PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Elle estime que le niveau de vaccination du Bas-Saint-Laurent est comparable à celui des autres régions du Québec. À partir de la première semaine d’avril, l’administration des deuxièmes doses débutera.

VACCINATION POUR LES 65 ANS ET PLUS

Le gouvernement du Québec a annoncé l’ouverture de la vaccination aux personnes de 65 ans et plus au cours des dernières heures. Environ 14 000 plages de rendez-vous additionnelles seront ouvertes progressivement aujourd’hui de la mi-avril à la mi-mai pour les personnes âgées de 65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent. Des internautes se sont toutefois butés à des calendriers de rendez-vous déjà remplis. «Il faut faire la répartition des doses par MRC, ouvrir les rendez-vous dans Clic Santé. On a même des gens qui ont travaillé cette nuit sur ça. On comprend que la population a hâte de se faire vacciner. À partir du moment où le gouvernement donne le signal, les gens voudraient que ce soit dans le ici et maintenant. On est dans quelques heures de décalage», ajoute Mme Malo.

Les gens à l’aise avec le portail Clic Santé peuvent s’inscrire sur le Web à l’adresse portal3.clicsante.ca, au Québec.ca/vaccinCOVID ou encore par téléphone au numéro sans frais 1 877 644‑4545. Les citoyens qui se rendront prochainement à leur rendez-vous de vaccination doivent se présenter au maximum cinq minutes à l’avance pour éviter l’attente, avoir en main leur carte d’assurance-maladie et porter un chandail à manches courtes pour faciliter les opérations. Les déplacements à l’intérieur du site sont réduits au minimum. Le processus complet dure environ une trentaine de minutes et le vaccin est gratuit.