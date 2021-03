Deux nouveaux cas au Kamouraska

En date du 7 mars, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) recense quatre nouveaux cas de COVID-19 au bilan quotidien du Bas-Saint-Laurent. La région dénombre actuellement 36 cas actifs, soit une hausse d’un cas par rapport à la veille.

Au KRTB, seule la MRC de Kamouraska voit son cumul augmenter, avec deux nouvelles infections en date d’aujourd’hui. La situation dans les MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques demeure stable avec aucun nouveau cas de COVID-19.

À titre comparatif, la MRC de La Matanie voit son bilan quotidien augmenter de 2.

Le cumulatif de cas confirmés au Bas-Saint-Laurent se dénombre à 1580 depuis le début de la pandémie, soit 25 de plus dans les 7 derniers jours. De plus, 1514 personnes se sont rétablies dans la région, soit 22 de plus dans la dernière semaine.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 170 (+2)

MRC de Rivière-du-Loup: 293

MRC de Témiscouata : 124

MRC des Basques : 31

MRC de Rimouski-Neigette : 596

MRC de La Mitis : 83

MRC de la Matanie : 218 (+2)

MRC de La Matapédia : 50

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 707 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 292 631 personnes infectées. Parmi celles-ci, 275 059 sont rétablies. Elles font également état de 7 nouveaux décès. Le nombre total de décès s'élève donc à 10 472 au Québec.

Le nombre total d'hospitalisations a diminué de 9 depuis la veille, avec un cumul de 592. Parmi celles-ci, 107 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une baisse de 2 par rapport à samedi. Les prélèvements réalisés s'élèvent à 24 413, pour un total de 6 832 630. Finalement, 15 329 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 548 136 depuis le début de la campagne de vaccination.