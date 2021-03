La cérémonie de commémoration nationale des victimes de la COVID-19 aura lieu le 11 mars

Le premier ministre, François Legault, a dévoilé, aujourd'hui, les premières informations concernant la cérémonie de commémoration nationale des victimes de la COVID-19, qui aura lieu le 11 mars 2021, à 12 h 10, sur le parvis de l'hôtel du Parlement.

En présence de familles endeuillées et de représentantes et représentants des services prioritaires, le premier ministre sera accompagné, lors de cette cérémonie, du lieutenant-gouverneur du Québec, du président de l'Assemblée nationale, de la cheffe de l'opposition officielle, des deux co-porte-paroles représentant la deuxième opposition, du chef du Parti québécois, de la vice-première ministre, du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, de la sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, du directeur national de santé publique et de l'ancien sous-ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le 11 mars, il y aura exactement un an que l'Organisation mondiale de la santé décrétait l'état de pandémie. Le gouvernement du Québec profitera de cette journée de commémoration nationale pour honorer les personnes décédées et souligner le dévouement du personnel du réseau de la santé et des services prioritaires, qui a accompagné les familles dans le deuil.

ROSE BLANCHE

L'emblème de cette journée de commémoration sera la rose blanche. En plus d'évoquer à la fois la force et la délicatesse, cette fleur est associée à l'honneur et à la révérence. La rose blanche symbolise la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux victimes de la COVID-19 et l'unité du peuple québécois. Les organisations et les citoyennes et citoyens sont invités à s'approprier cette journée solennelle en téléchargeant et en affichant les symboles de la commémoration à l'adresse : Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID–19.

Des informations supplémentaires et des détails plus précis concernant le programme de la cérémonie de commémoration seront communiqués aux représentantes et représentants des médias au cours des prochains jours.

Des activités sont également organisées par différentes villes et municipalités. Les citoyennes et citoyens sont invités à surveiller les informations émises par leur ville ou leur municipalité afin de connaitre les événements prévus sur leur territoire.

DIFFUSION EN DIRECT

La cérémonie sera diffusée en direct sur les ondes des grands réseaux de télévision, de même que sur la page Facebook du premier ministre du Québec. Seuls ceux et celles qui auront reçu une invitation pourront assister en personne à la commémoration.