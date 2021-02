Seulement une nouvelle infection de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la région dénombre seulement un nouveau cas de COVID-19 en date du 23 février. Le Bas-Saint-Laurent recense actuellement 33 cas actifs, soit une baisse de 5 par rapport à la veille.

Au KRTB, seule la MRC de Rivière-du-Loup voit son bilan quotidien augmenter avec un nouveau cas de COVID-19 et 11 cas actifs. La situation dans les MRC de Kamouraska, de Témiscouata et des Basques demeure stable avec aucune nouvelle infection.

Le cumulatif de tests positifs au Bas-Saint-Laurent se dénombre à 1539 depuis le début de la pandémie, soit 29 de plus dans les 7 derniers jours. Au total, 1476 personnes ont été rétablies dans la région du Bas-Saint-Laurent.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

MRC de Kamouraska : 166

MRC de Rivière-du-Loup: 288 (+1)

MRC de Témiscouata : 110

MRC des Basques : 28

MRC de Rimouski-Neigette : 592

MRC de La Mitis : 82

MRC de la Matanie : 208

MRC de La Matapédia : 50

À déterminer / non classé: 15

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de 739 nouveaux cas, pour un total de 283 666 personnes infectées jusqu'à maintenant. Depuis le début de la pandémie, 265 456 personnes ont été rétablies.

Le Québec compte 13 nouveaux décès – mais un total de 10 330 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19. De ces 13 décès, 1 décès est survenu dans les 24 dernières heures, 9 décès entre le 16 et le 21 février et 3 décès avant le 16 février. Le nombre d'hospitalisations s'élève à 680, soit une diminution de 9 par rapport à la veille. Il y a toutefois une légère hausse du nombre de personnes aux soins intensifs, avec 120, soit 3 de plus que la veille.

Le Québec a réalisé 17 970 prélèvements le 21 février et a administré 10 209 doses de vaccin, pour un total de 365 978 depuis le début de la campagne de vaccination. Ainsi, 509 325 doses ont été reçues jusqu'à présent.