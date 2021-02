COVID-19 : un restaurant de Dégelis ferme ses portes temporairement 

Les propriétaires du restaurant Le p’tit Rouet de Dégelis ont annoncé, dans une publication partagée sur les réseaux sociaux ce dimanche 21 février, que des personnes porteuses du virus auraient fréquenté leur établissement dans les derniers jours. L'endroit est donc maintenant fermé, de façon préventive, pour une période indéterminée.

«Malgré les mesures sanitaires appliquées et approuvées par les agents de la CNESST, la COVID-19 a franchi la porte du restaurant. C'est avec regret que nous devons vous annoncer que des cas positifs ont été diagnostiqués», ont-elles écrit en début d'après-midi, précisant que la clientèle n'aurait pas été exposée directement.

«Nos enquêtes ont démontré que l’ensemble des mesures ont été respectées», ont-elles assuré.

La direction du restaurant sollicite néanmoins la collaboration des clients. Ceux et celles qui ont fréquenté l’établissement en salle en manger, pour les commandes à emporter et même pour une livraison, entre le 17 et le 20 février, sont invités à un centre de dépistage, si des symptômes se présentent au cours des prochains jours. Plus de détails à ce sujet ici.

«Nous tenons à vous préciser que cette démarche se veut encore une fois préventive, car le risque demeure très faible pour vous. Notre unique but : stopper ce virus malveillant. Désolé des inconvénients.»

Hier, les propriétaires avaient annoncé la fermeture temporaire - et non obligatoire - du restaurant. Elles rappellent que leur priorité est d’assurer la sécurité de leurs employés et de leur clientèle.